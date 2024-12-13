Янис Тимма пришёл на утренник к сыну Анны Седоковой после развода

9 декабря стало официальной датой развода Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Несмотря на расставание, латвийский баскетболист продолжает активно участвовать в жизни сына певицы, Гектора. Об этом рассказал StarHit со ссылкой на социальные сети спортсмена.

Янис Тимма посетил детский утренник в садике, где семилетний Гектор участвовал в постановке по мотивам повести Чарльза Диккенса. На кадрах, которыми баскетболист поделился в своём блоге, видно, как мальчик играет в спектакле на английском языке. Присутствие Яниса на мероприятии стало ярким примером его привязанности к ребёнку, которого он воспитывал с двух лет.

Янис Тимма не является биологическим отцом Гектора. Несмотря на это, подписчики в социальных сетях отметили, что баскетболист полностью принял на себя эту роль. По их мнению, Янис проявил по отношению к мальчику ответственность и заботу. При этом поклонники не смогли выяснить, пришла ли на выступление сына сама Анна, так как певица не публиковала видео или фотографий с утренника.

Напомним, Гектор родился в отношениях Анны Седоковой и бизнесмена Артёма Комарова. Сейчас родной отец не участвует в жизни ребёнка. Помимо Гектора у певицы есть ещё двое детей — 20-летняя Алина и 13-летняя Моника.

Янис Тимма был третьим мужем Анны. В браке они прожили четыре года. Развод супругов стал неожиданностью для поклонников. Пара не раз расходилась в прошлом, но всегда сходилась обратно. Однако на этот раз Анна решила окончательно завершить отношения, заявив о разочаровании в мужчинах. Тем не менее, их общение в социальных сетях продолжает давать надежду на возможное примирение.