Путин в Кремле вручил Кадырову орден за заслуги перед Отечеством II степени

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден за заслуги перед Отечеством II степени. Награду ему вручил президент России Владимир Путин, сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики.

Церемонию награждения провели в Екатерининском зале Кремля, куда пригласили представителей общественных и религиозных организаций, государственных деятелей, учителей, артистов и многих других. Ранее Life.ru писал, что награду от лидера страны получил военкор Евгений Поддубный. Президент вручил ему «Золотую звезду» Героя России. Журналист стал первым в современной истории военным корреспондентом, удостоенным этой награды. Звезду Поддубный получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.