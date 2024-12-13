Путин в Кремле вручил Кадырову орден за заслуги перед Отечеством II степени
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден за заслуги перед Отечеством II степени. Награду ему вручил президент России Владимир Путин, сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен ордена за заслуги перед Отечеством II степени за вклад в укрепление российской государственности. Видео © Telegram / ЧГТРК «Грозный»
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден», — написал он.
По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики.
Церемонию награждения провели в Екатерининском зале Кремля, куда пригласили представителей общественных и религиозных организаций, государственных деятелей, учителей, артистов и многих других. Ранее Life.ru писал, что награду от лидера страны получил военкор Евгений Поддубный. Президент вручил ему «Золотую звезду» Героя России. Журналист стал первым в современной истории военным корреспондентом, удостоенным этой награды. Звезду Поддубный получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев