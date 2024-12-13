Доктор Мясников объяснил, почему не нужно принимать лекарства от паразитов

Врач и телеведущий Александр Мясников окончательно расставил точки в вопросе о защите от паразитов. Он подчеркнул, что здоровым людям, не имеющим симптомов, не стоит принимать противопаразитарные препараты в профилактических целях.

Мясников объяснил, что беспричинное использование таких лекарств может ослабить иммунную систему и нарушить баланс микробиомы. По словам эксперта, некоторые паразиты способны влиять на регуляцию иммунной системы и поддерживать здоровье человека при определённых условиях. «Здоровому, бессимптомному человеку профилактически принимать противопаразитарные препараты не надо! Точка!» — заявил доктор в своём телеграм-канале.

Особое внимание врач уделил владельцам домашних животных. Он рекомендовал регулярно проводить профилактическую обработку питомцев. Основной профилактикой паразитарных инфекций, по его словам, должно быть соблюдение элементарных правил гигиены.

Мясников также затронул тему «иллюзорного паразитоза», при котором человек убеждён в наличии паразитов в организме, несмотря на отсутствие таковых. Это состояние часто связано с психосоматическими расстройствами, стрессом или страхом перед инфекциями. Люди могут испытывать зуд, боли в животе, усталость и другие симптомы, но медицинские исследования не подтверждают наличие паразитов.

В конце телеведущий сказал, что осознаёт, как непросто будет переубедить многих людей. Он сравнил эту задачу с борьбой против тех, кто выступает против вакцинации.