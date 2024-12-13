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Регион
13 декабря, 15:11

Российские «удары возмездия» накрыли посёлок под Сумами, откуда ВСУ обстреливали Курскую область

Подполье: ВС РФ атаковали позиции ВСУ под Сумами, откуда били по Курской области

Российские военные атаковали посёлок Эсмань Сумской области. Об этом заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, из той местности украинские боевики атаковали Курскую область.

«Сумская область, прилетало в населённый пункт Эсмань. Вообще в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета, там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из «самодельного» пикапа, на который ставили установку РСЗО», — написал он в своём телеграм-канале.

Также в тот район был нанесён удар из ракетной системы залпового огня, добавил Лебедев. Всего было слышно около десяти взрывов, результаты пока неизвестны.

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Ранее Life.ru сообщал, что за последнюю неделю Вооружённые силы России нанесли 15 групповых ударов с использованием высокоточного оружия, нацеленных на объекты военно-промышленного комплекса, места расположения украинских войск и иностранных наёмников. Также в список целей попали арсеналы, склады боеприпасов и места дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников.

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Александра Мышляева
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