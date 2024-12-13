Российские военные атаковали посёлок Эсмань Сумской области. Об этом заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, из той местности украинские боевики атаковали Курскую область.

«Сумская область, прилетало в населённый пункт Эсмань. Вообще в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета, там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из «самодельного» пикапа, на который ставили установку РСЗО», — написал он в своём телеграм-канале.

Также в тот район был нанесён удар из ракетной системы залпового огня, добавил Лебедев. Всего было слышно около десяти взрывов, результаты пока неизвестны.