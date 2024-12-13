Стереотип: Учёные выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин

Учёные из Университета Торонто провели исследование, которое разрушает традиционные представления о восприятии одиночества мужчинами и женщинами. Результаты, опубликованные в журнале Social Psychological and Personality Science, показывают, что женщины лучше адаптируются к жизни без партнёра по сравнению с мужчинами.

В исследовании участвовали почти 6 000 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Выяснилось, что одинокие женщины в разы чаще довольны своей жизнью, чем мужчины. Они фокусируются на социальных связях и личностном росте, что позволяет им находить источники счастья в карьере, дружбе и саморазвитии. Напротив, мужчины больше зависят от романтических отношений для достижения эмоционального благополучия.

Ещё один парадокс обнаружился в сфере интимных потребностей: одинокие женщины проявляют больше беспокойства о сексуальном удовлетворении, чем мужчины. Это диаметрально противоположно наблюдениям среди людей в отношениях, где мужчины чаще озабочены этой темой.

Кроме того, учёные выяснили, что женщины сами по себе куда реже стремятся к романтическим отношениям. И женское счастье в большей степени зависит от самореализации и социального окружения. Для мужчин же романтические связи играют ключевую роль в ощущении благополучия.

Выходит, что стереотипы о несчастных и одиноких женщинах не имеют ничего общего с действительностью. Для многих из женщин одиночество является положительным опытом и осмысленным этапом жизни. Женщины склонны ценить близкие, двусторонние отношения, пусть это и требует больше времени и энергии. Если такие отношения прерываются, женщины могут чувствовать себя одинокими, но чаще признают это.

Мужчины же предпочитают иметь много знакомых и чувствуют себя менее одинокими в окружении друзей, семьи и романтических партнёров. Но если этих контактов станет меньше, мужчины, несостоящие в отношениях, становятся уязвимее к ощущению одиночества. Хотя и реже признают это.

Исследователи планируют продолжить изучение факторов, влияющих на восприятие одиночества, чтобы помочь людям обоих полов создать более гармоничную жизнь вне романтических отношений.