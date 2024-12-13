Стереотип: Учёные выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин
Существует множество гендерных стереотипов, связанных с одинокой жизнью, например, образ «одинокой старой девы» или «кошатницы» для женщин. Обложка © freepik.com / freepik
Учёные из Университета Торонто провели исследование, которое разрушает традиционные представления о восприятии одиночества мужчинами и женщинами. Результаты, опубликованные в журнале Social Psychological and Personality Science, показывают, что женщины лучше адаптируются к жизни без партнёра по сравнению с мужчинами.
В исследовании участвовали почти 6 000 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Выяснилось, что одинокие женщины в разы чаще довольны своей жизнью, чем мужчины. Они фокусируются на социальных связях и личностном росте, что позволяет им находить источники счастья в карьере, дружбе и саморазвитии. Напротив, мужчины больше зависят от романтических отношений для достижения эмоционального благополучия.
Ещё один парадокс обнаружился в сфере интимных потребностей: одинокие женщины проявляют больше беспокойства о сексуальном удовлетворении, чем мужчины. Это диаметрально противоположно наблюдениям среди людей в отношениях, где мужчины чаще озабочены этой темой.
Кроме того, учёные выяснили, что женщины сами по себе куда реже стремятся к романтическим отношениям. И женское счастье в большей степени зависит от самореализации и социального окружения. Для мужчин же романтические связи играют ключевую роль в ощущении благополучия.
Выходит, что стереотипы о несчастных и одиноких женщинах не имеют ничего общего с действительностью. Для многих из женщин одиночество является положительным опытом и осмысленным этапом жизни. Женщины склонны ценить близкие, двусторонние отношения, пусть это и требует больше времени и энергии. Если такие отношения прерываются, женщины могут чувствовать себя одинокими, но чаще признают это.
Мужчины же предпочитают иметь много знакомых и чувствуют себя менее одинокими в окружении друзей, семьи и романтических партнёров. Но если этих контактов станет меньше, мужчины, несостоящие в отношениях, становятся уязвимее к ощущению одиночества. Хотя и реже признают это.
Исследователи планируют продолжить изучение факторов, влияющих на восприятие одиночества, чтобы помочь людям обоих полов создать более гармоничную жизнь вне романтических отношений.
Ранее учёные выяснили, что одиночество меняет восприятие мира и работу мозга. Оказывается, нейронные реакции одиноких людей существенно отличаются от реакций людей с социальными связями.