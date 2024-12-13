Ушли в минус: Раскрыта сумма, которую потеряли зарубежные компании после ухода с российского рынка

Зарубежные компании, которые ушли с российского рынка, потерпели значительные убытки. За год они потеряли порядка $50–80 миллиардов. Такие цифры, опираясь на опубликованные в российских и иностранных источниках данные, озвучил в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

«Убытки ушедших из России в этом году иностранных компаний (от продаж российских активов отечественному бизнесу и со взносом государству. — Прим. Life.ru) оцениваю на уровне $50–80 млрд. Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — утверждает Шнейдерман.

Эксперт взял во внимание в том числе и расчёты агентства Reuters, по данным которого с начала СВО в 2022 году и вплоть до апреля 2024 года корпорации, отказавшиеся от сотрудничества с Россией, потеряли $107 миллиардов. Списание и упущенная выгода нанесли серьёзный урон состоянию зарубежных компаний. В числе потерявших долю прибыли оказались сервисы Notion, Miro, ClickUp, Coda, Wix и некоторые другие.

Шнейдерман подчеркнул, что многие ушедшие фирмы на самом деле остались и продолжили сотрудничество с Россией, открыв новые юрлица и продолжая поставлять продукцию под иными брендами. Но это доступно лишь для гигантов на мировом рынке, ведь у маленьких предприятий нет средств и необходимых ресурсов, чтобы коренным образом перестроить механизмы функционирования бизнеса.