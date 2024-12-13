Сдают в приюты: Финны массово отказываются от питомцев из-за проблем с деньгами

В Финляндии наблюдается тревожная тенденция: всё больше жителей вынуждены расставаться со своими домашними животными из-за ухудшения экономической ситуации. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Финское общество защиты животных Sey. По их данным количество питомцев, попадающих в приюты, резко возросло. Основными причинами этого явления являются подорожание ветеринарных услуг и кормов, а также рост безработицы и инфляции, что приводит к общему снижению уровня жизни.

Мария Эйскоп, руководитель отдела коммуникаций Sey, отмечает, что пандемия COVID-19 сыграла значительную роль в увеличении числа домашних животных. В период самоизоляции многие финны заводили питомцев, чтобы скрасить одиночество. Однако, с окончанием пандемии и ухудшением экономической ситуации, многие из этих «ковидных» питомцев оказались в приютах.

Ежегодно организация принимает от 3,5 до 4 тысяч животных, среди которых чаще всего встречаются кошки, собаки и кролики. В последнее время особенно часто в приюты попадают крупные собаки, содержание которых обходится дорого из-за высокой стоимости кормов. Волонтёр Sey Ахтовуо-Куусисто добавляет, что, хотя мало кто открыто говорит о финансовых трудностях, общее отчаяние заметно, особенно среди владельцев собак.

Некоторые жители обращаются в общества защиты животных за финансовой помощью, чтобы оплатить корм или ветеринарные услуги, но многие все же вынуждены расставаться со своими питомцами. В приюты также поступают животные в плохом состоянии, что свидетельствует о невозможности владельцев обеспечить им должный уход.