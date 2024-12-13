Аэропорт «Минеральные Воды» временно закрыт из-за непогоды
Международный аэропорт Минеральные Воды временно приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
«В связи с плохими погодными условиями аэропорт Минеральные Воды временно закрыт», — указано в сообщении.
Отметим, что зима пришла в Ставропольский край совсем недавно и принесла с собой снегопад и сильный ветер. Сейчас в Минводах — 3 ℃, но из-за влажности и ветра температура ощущается как — 9 ℃. В ночь на субботу в регионе похолодает до — 7 ℃, днём — малооблачно и до — 4 ℃.
А Москву и Подмосковье в ближайшие выходные ожидает настоящая зимняя сказка: высота снежного покрова в столице достигнет 30 см, что в два раза выше климатической нормы.
Kandinsky 3.1 / Life.ru