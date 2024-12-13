Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может стать королевой раньше ожидаемого срока

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может занять королевский трон раньше ожидаемого срока. Об этом сообщает издание People.

Как известно, последний год стал испытанием для королевской семьи Великобритании. Сначала король Карл III публично сообщил о своём диагнозе, связанном с онкологией, а затем с таким же признанием выступила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Несмотря на сложности, Кейт успешно завершила курс химиотерапии и уже вернулась к выполнению своих обязанностей.

Король Карл III, как отмечают источники, продолжает лечение, но больничного не брал, хотя его состояние настораживает. По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, состояние здоровья монарха может повлиять на планы передачи трона. Эксперт предполагает, что принц Уильям и его супруга Кейт могут занять престол раньше, чем планировалось.

«Монарх продолжает выполнять свои обязанности, но был вынужден сократить активность, — объясняет Салли Беделл Смит. — В это время принц Уильям и Кейт взяли на себя значительную часть задач. Это можно рассматривать как период их подготовки к роли короля и королевы».

Инсайдеры сообщают, что недавние события стали сигналом для королевской семьи о необходимости ускорить процессы. «Семья осознаёт, что здоровье членов семьи — это напоминание о том, что время не бесконечно, — поделился источник. — Ситуация с болезнью Кейт, с одной стороны, стала приоритетом, но с другой, позволила каждому сделать шаг назад и сосредоточиться на действительно важных вещах».

Эксперты предполагают, что грядущие изменения в королевской семье могут быть объявлены в ближайшее время, однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.