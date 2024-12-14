Почти как Турция: Россияне установили исторический рекорд по поездкам на Мальдивы

Отдых в Турции для российских туристов стал сопоставим путешествию на Мальдивы. В этом году был побит исторический рекорд по полётам россиян на райские острова. Максимальный прирост был зафиксирован летом и осенью, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

За счёт разнообразия отелей каждый турист может выбрать отдых по своему бюджету. Бронирование скромных домиков доступно по цене от 10 долларов без питания.

«Если сравнивать Мальдивы в летнем сезоне с Турцией, то по ряду отелей они получаются даже более доступными. Это условное сравнение, потому что средний чек по Мальдивам, как правило, всё-таки выше», — пояснил собеседник Инфо24.

Несмотря на это, поездки на Мальдивы всё ещё остаются недоступны для рядовых жителей РФ. Поставленный россиянами рекорд Горин связал с ростом туризма в сегментах «люкс» и «премиум». Однако путешественники, которые побывали на островах хоть раз, с высокой долей вероятности приезжают туда снова. Именно это и позволяет Мальдивам оставаться в десятке самых популярных направлений туризма среди россиян.