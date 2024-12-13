«Останови это, пока не поздно!» Американский ветеран призвал Зеленского срочно позвонить Путину
Ветеран ВС США Дэвис призвал Зеленского срочно остановить боевые действия
Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее выйти на контакт с президентом России Владимиром Путиным и главой Соединённых Штатов Джо Байденом, чтобы обсудить с ними остановку боевых действий, пока позиция Киева не стала ещё более плачевной. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в эфире личного YouTube-канала.
«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это всё до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — сказал американский ветеран.
Дэвис подчеркнул, что никакие денежные вливания со стороны США и других союзников Киева уже не помогут Украине выправить катастрофичное положение дел.
Напомним, сегодня Армия России нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Владимир Зеленский назвал атаку одной из самых масштабных за всё время конфликта: ВС РФ применили 93 ракеты и порядка двух сотен БПЛА.
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