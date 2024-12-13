Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее выйти на контакт с президентом России Владимиром Путиным и главой Соединённых Штатов Джо Байденом, чтобы обсудить с ними остановку боевых действий, пока позиция Киева не стала ещё более плачевной. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в эфире личного YouTube-канала.

«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это всё до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — сказал американский ветеран.

Дэвис подчеркнул, что никакие денежные вливания со стороны США и других союзников Киева уже не помогут Украине выправить катастрофичное положение дел.