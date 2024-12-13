Стало известно, сколько минут жизни отнимает хот-дог

Исследователи выяснили, сколько минут жизни теряют люди после выпитого стакана газировки или съеденного хот-дога, сообщает Daily Mail, ссылаясь на работу учёных из Мичиганского университета.

По данным исследования, один хот-дог лишает вас 36 минут, а если его запить газировкой, этот показатель увеличивается на 12 минут. Тем не менее не все выводы оказались отрицательными: учёные также выяснили, что некоторые виды рыбы могут увеличить жизнь на 28 минут.

В рамках исследования было изучено более 5800 продуктов питания, распространенных в США, и их влияние на здоровье оценивалось с учётом содержания добавок, а также микро- и макроэлементов, таких как жиры, калории и сахара. Результаты показали, что многие популярные продукты, такие как пицца и макароны с сыром и другие, могут сокращать продолжительность жизни, в то время как фрукты, овощи и даже сэндвичи с арахисовым маслом и желе способствуют увеличению долголетия.

Доктор Оливье Жолье, который возглавлял исследование, отметил, что даже небольшие изменения в рационе могут привести к значительным улучшениям здоровья. Он подчеркнул, что каждое увеличение потребления калорий на 10 процентов за счёт фруктов и овощей вместо говядины и переработанного мяса может продлить жизнь примерно на 48 минут.