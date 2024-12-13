Блогер Артём Чекалин нашёл новую девушку, находясь под домашним арестом

Артём Чекалин, известный блогер и бывший муж Валерии Чекалиной, продолжает привлекать внимание общественности не только своими романтическими отношениями, но и юридическими проблемами. Несмотря на то, что Чекалин находится под домашним арестом, его личная жизнь идёт в гору. По словам Николая Сердюкова, друга Артёма, блогер встречается с таинственной девушкой, однако её личность остаётся загадкой. Об этом пишет WomanHit.ru.

«Артем Чекалин находится в отношениях с девушкой прекрасной. И я за него очень рад. Думаю, у них всё будет хорошо», — заявил бойфренд Ксении Бородиной в одном из своих видео.

После развода с Валерией, известной в социальных сетях как Лерчек, Артём недолго встречался с блогершей Надеждой Сенатской. Их роман закончился вскоре после того, как Артём столкнулся с новыми проблемами с законом. Сейчас, по утверждению Сердюкова, у Чекалина всё хорошо на любовном фронте, но подробности никому не известны.

Напомним, что у Артёма и Валерии Чекалиных продолжаются судебные разбирательства — именно из-за этого они оказались под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу. В начале октября 2024 года прокуратура Москвы сообщила о том, что в отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. По версии следствия, Чекалины переводили деньги, которые получали за фитнес-марафоны, на зарубежные счета. Это делалось с использованием подложных документов. Фигурантам дела, включая третьего участника Романа Вишнякова, грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд постановил отправить Артёма и Валерию под домашний арест до 26 ноября с рядом ограничений. Сами блогеры вину не признали и возражали против избранной меры пресечения. В это время адвокат Катя Гордон заявила о нарушении прав защиты, утверждая, что к задержанным не допускают адвокатов. Позднее блогерам продлили арест.