Главную ёлку Санкт-Петербурга украсят 300 винтажными игрушками

В ночь на 14 декабря на Дворцовой площади Санкт-Петербурга установят главную новогоднюю ель города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Высота ели составляет более 23 метров, а обхват кроны по нижним веткам — около шести метров. Дерево было выбрано из сотен претендентов благодаря правильной форме и соответствию всем необходимым требованиям.

Привезут лесную красавицу в центр города ночью, чтобы не мешать транспортному движению. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, процесс спила, доставки и установки такой ели – технически непростая операция. Дерево аккуратно подвесили на тросах с помощью крана, затем лесорубы бережно срезали его, чтобы не повредить ветви. После этого ель была погружена на специальный транспорт и будет доставлена на Дворцовую площадь.

Украшение начнётся сразу после установки. В этом году, как и в предыдущие, ель будет оформлена в ретро-стиле 1950-60-х годов. На ней разместят более 300 елочных игрушек с ручной росписью, гирлянды из флажков, серпантин, ретро-лампочки, а также светодиодные гирлянды общей длиной более 7 тысяч метров. Верхушку украсит пятиконечная звезда.

Традиция установки живой ели на Дворцовой площади была возобновлена в 2020 году, после периода использования искусственных деревьев с 2013 года. Выбор ретро-стиля для украшения стал данью уважения к традициям прошлого века и получил одобрение как петербуржцев, так и гостей города. Праздничные огни на ёлке зажгутся 20 декабря, создав атмосферу волшебства и ожидания новогоднего чуда.