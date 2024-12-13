Останки загадочного пропавшего в Сочи туриста из Екатеринбурга нашли спустя 5 месяцев

В Сочи нашли останки туриста из Екатеринбурга, который загадочно пропал во время своего отпуска ещё в начале июня 2024 года. Причина смерти пока не установлена. По мнению родственников погибшего, останки просто подбросили после того, как история получила огласку в СМИ. Об этом сообщается на портале е1.ru.

36-летний Александр Кузнецов работал на оборонном предприятии в Екатеринбурге. Летом он отправился к морю вместе с семьёй. Когда отдых закончился, мужчина посадил близких на поезд, а сам должен был вылететь в Екатеринбург, однако на рейс так и не попал. Его местоположение оставалось неизвестным вплоть до сентября, пока труп не нашли по дороге к аэропорту.

Следствие рассматривает несколько версий. По одной из них Кузнецова могли похитить из-за его работы на военном заводе и доступа к гостайне. Кроме того, мужчину могли забрать в трудовое рабство, однако семья в такое не верит, не считая погибшего настолько доверчивым. Также не ясно, как останки могли оказаться на видном месте и не были найдены прежде.