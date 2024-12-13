Россиянам объяснили, почему дарить живой символ 2025 года — плохая идея

В РФ вырос спрос на живых змей, которые являются символом 2025 год. Россияне массово скупают пресмыкающихся, чтобы сделать оригинальный подарок близким и друзьям. Однако змея — весьма специфичное животное и может прийтись не по душе многим людям. Такой подарок может испортить отношения, а также доставить множество проблем адресату, уверен первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат напомнил, что некоторые люди боятся змей, а вы можете об этом не знать. В результате таким подарком можно нанести человеку психологическую травму. Кроме того, некоторые виды змей запрещено содержать дома, поэтому вы можете сделать близкого человека соучастником преступления.

Бурматов также заявил об особых условиях для содержания змеи. Неправильный уход может навредить живому существу и привести к его гибели.

«Змея — это очень сложный питомец во всём, начиная от условий содержания, обеспечения температурного и светового режимов, заканчивая рационом питания. Содержать их весьма проблематично. Далеко не каждому человеку это под силу. <…> Поэтому сжальтесь над адресатом подарка и над символом — ограничьтесь сувенирами», — отметил депутат в беседе с «Газетой.ru».