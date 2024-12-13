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13 декабря, 17:54

Россиянам объяснили, почему дарить живой символ 2025 года — плохая идея

Депутат Бурматов: Живая змея на Новый год может нанести психологическую травму

В РФ вырос спрос на живых змей, которые являются символом 2025 год. Россияне массово скупают пресмыкающихся, чтобы сделать оригинальный подарок близким и друзьям. Однако змея — весьма специфичное животное и может прийтись не по душе многим людям. Такой подарок может испортить отношения, а также доставить множество проблем адресату, уверен первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат напомнил, что некоторые люди боятся змей, а вы можете об этом не знать. В результате таким подарком можно нанести человеку психологическую травму. Кроме того, некоторые виды змей запрещено содержать дома, поэтому вы можете сделать близкого человека соучастником преступления.

К чему снится змея: толкование снов, в которых вы увидели символ нового, 2025 года
К чему снится змея: толкование снов, в которых вы увидели символ нового, 2025 года

Бурматов также заявил об особых условиях для содержания змеи. Неправильный уход может навредить живому существу и привести к его гибели.

«Змея — это очень сложный питомец во всём, начиная от условий содержания, обеспечения температурного и светового режимов, заканчивая рационом питания. Содержать их весьма проблематично. Далеко не каждому человеку это под силу. <…> Поэтому сжальтесь над адресатом подарка и над символом — ограничьтесь сувенирами», — отметил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Кроме сувениров близким людям также можно подарить и другие интересные и не вызывающие ужас презенты. Опрос среди россиян показал, что самыми желанными новогодними подарками являются деньги, а также техника, туристическая путёвка, сертификаты на косметику и образовательные курсы, спортивный инвентарь и украшения.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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