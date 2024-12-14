Как в аду: Хозяева собак жалуются, что забирают больных питомцев из зоогостиницы в Подмосковье

Владельцы собак массово пожаловались на условия содержания питомцев в подмосковной гостинице для домашних животных «Ерин Дог Кэмп» в Балашихе. Самой распространённой проблемой стало то, что все хвостатые возвращаются с передержки больными, так как в заведении свирепствует вирус. А некоторые домашние любимцы и вовсе не возвращаются к любимым хозяевам.

По словам хозяев, собак из зоогостиницы в Балашихе забирали в ужасном состоянии. Видео © 360.ru

«В гостинице присутствует вирус, от которого у собак рвота и понос с кровью, также есть питомниковый кашель и даже зафиксирована смерть животного», — рассказала хозяйка одного из пострадавших псов в разговоре 360.ru.

Как оказалось, в непосредственной близости с зоогостиницей расположена фабрика по переработке меха. Это предприятие, по словам собачников, настоящий рассадник крыс — переносчиков многих опасных болезней. А яд, предназначенный для грызунов, разбросан на тропинках для выгула четвероногих. В штате гостиницы, к всеобщему удивлению, нет ветеринара, который мог бы оказать помощь пострадавшим животным. Кинолог же, который должен тщательно следить за собаками, является на работу подшофе.

«Если вас покусали собаки — сами виноваты. Никакого официального трудоустройства нам никогда не светило, потому что нафиг этому человеку (владельцу гостиницы. — прим. Life.ru) это было не нужно», — говорит бывшая работница гостиницы.

Женщина написала заявление в прокуратуру и рассказала в органах о том, что собаки живут в зоогостинице «как в аду», а условия там — это «полнейший ужас». Но правоохранители отказались принимать её заявление.