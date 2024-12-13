Россиянин залил в себя полторы смертельные дозы алкоголя и выжил

Врачи отделения острых отравлений БСМП №1 в Липецке спасли 48-летнего местного жителя, который выпил полторы смертельные дозы алкоголя. Об этом сообщила заведующая отделением Ольга Кривошеева. По её словам, уровень спиртного в крови мужчины достиг 8 промилле, в то время как смертельной дозой считается 5 промилле.

Липчанин провёл в стационаре четыре дня. Как отметили медики, пять промилле соответствует 400-450 граммам чистого алкоголя или 1-1,25 литра водки, выпитой практически за один раз в течение короткого времени. После употребления такой дозы летальный исход обычно наступает через 20-40 часов.