«Бесчеловечный удар»: Дрон-камикадзе ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Херсонской области

На въезде в город Голая Пристань Херсонской области украинские FPV-беспилотники атаковали пассажирскую маршрутку, которая выполняла регулярный рейс. В результате погиб мужчина. Ещё два человека получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Этой маршруткой ежедневно пользовались многие жители, возвращавшиеся с работы, школы или по делам. Сегодня в автобусе было мало пассажиров, но жертв могло быть гораздо больше. Даже одна такая трагедия — это слишком», — заявил Сальдо в своём телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Пострадавшие, мужчина и учительница средней школы, госпитализированы, врачи пытаются их спасти.

Действия ВСУ Сальдо назвал бесчеловечными. По его словам, гнусная сущность киевского режима пропитана жестокостью и ненавистью, а его злодеяния, направленные на уничтожение мирного населения, оправдать ничем нельзя.