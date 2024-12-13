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Регион
13 декабря, 15:59

«Бесчеловечный удар»: Дрон-камикадзе ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Херсонской области

В Херсонской области 1 человек погиб и 2 ранены при атаке дрона ВСУ на маршрутку

Последствия атаки дрона ВСУ на маршрутку на въезде в Голую Пристань. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия атаки дрона ВСУ на маршрутку на въезде в Голую Пристань. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

На въезде в город Голая Пристань Херсонской области украинские FPV-беспилотники атаковали пассажирскую маршрутку, которая выполняла регулярный рейс. В результате погиб мужчина. Ещё два человека получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Этой маршруткой ежедневно пользовались многие жители, возвращавшиеся с работы, школы или по делам. Сегодня в автобусе было мало пассажиров, но жертв могло быть гораздо больше. Даже одна такая трагедия — это слишком», — заявил Сальдо в своём телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Пострадавшие, мужчина и учительница средней школы, госпитализированы, врачи пытаются их спасти.

Действия ВСУ Сальдо назвал бесчеловечными. По его словам, гнусная сущность киевского режима пропитана жестокостью и ненавистью, а его злодеяния, направленные на уничтожение мирного населения, оправдать ничем нельзя.

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Ранее в Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину. В результате ранения получили три человека.

Никита Никонов
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