В ДНР комвзвода ВСУ осудили на 13 лет за расстрел жителя Мариуполя в 2022 году

Верховный суд ДНР вынес приговор командиру взвода батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины, лейтенанту Виктору Скорику, который весной 2022 года расстрелял мирного жителя Мариуполя из автомата. Ему дали 13 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Следствие установило, что 1 марта 2022 года Скорик встретил на перекрестке улиц Консервной и Побережной мирного жителя. Скорик без причины решил, что этот человек поддерживает Россию, поэтому выстрелил в него не менее семи раз из автомата АК-74. Несмотря на ранения, пострадавший выжил.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Скорика к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещенных методов)», — отметили в прокуратуре.

Ранее боевик национального батальона «Азов»* Андрей Ромащенко был заочно осуждён на 24 года строгого режима за убийство пожилой женщины в Мариуполе. Весной 2022 года он встретил безоружную женщину в жилом доме и расстрелял её из автомата, руководствуясь «неприязнью к местному населению».