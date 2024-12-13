Путин присвоил почётное наименование «гвардейская» 205-й бригаде ВС РФ

Российский президент Владимир Путин присвоил 205-й бригаде ВС РФ почётное звание «гвардейская» за проявленные военнослужащими подразделения массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Об этом говорится в указе главы РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

205-я отдельная гвардейская мотострелковая казачья бригада (сокр 205 гв. омсбр, в/ч 74814) — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Формирование входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации — город Будённовск Ставропольского края.