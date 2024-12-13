Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 16:29

Путин присвоил почётное наименование «гвардейская» 205-й бригаде ВС РФ

Российский президент Владимир Путин присвоил 205-й бригаде ВС РФ почётное звание «гвардейская» за проявленные военнослужащими подразделения массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Об этом говорится в указе главы РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

205-я отдельная гвардейская мотострелковая казачья бригада (сокр 205 гв. омсбр, в/ч 74814) — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Формирование входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации — город Будённовск Ставропольского края.

Путин наградил кубанскую учительницу за воспитание героя СВО
Путин наградил кубанскую учительницу за воспитание героя СВО

Ранее Владимир Путин наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом за заслуги перед отечеством II степени. Руководитель региона удостоился награды за выдающийся вклад в укрепление государственности РФ, повышение обороноспособности страны и большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar