Life.ru публикует подлинное удостоверение Григория Лепса, вступившего в ЛДПР

Life.ru публикует настоящее удостоверение певца Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Ранее в Сети распространили фото фальшивого документа, в котором были сделаны достаточно грубые ошибки.

Настоящее удостоверение Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Обложка © Life.ru

Удостоверение выдано на имя Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) Григория Викторовича 13 декабря 2024 года в Московском городском отделении партии, а подписал его лично председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В документе указано: «ЛДПР — умеренно центристская партия, мы ни с левыми и ни с правыми».