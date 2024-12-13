Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 17:57

Life.ru публикует подлинное удостоверение Григория Лепса, вступившего в ЛДПР

Григорий Лепс стал членом ЛДПР

Российский певец Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Российский певец Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Life.ru публикует настоящее удостоверение певца Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Ранее в Сети распространили фото фальшивого документа, в котором были сделаны достаточно грубые ошибки.

Настоящее удостоверение Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Обложка © Life.ru

Настоящее удостоверение Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Обложка © Life.ru

Удостоверение выдано на имя Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) Григория Викторовича 13 декабря 2024 года в Московском городском отделении партии, а подписал его лично председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В документе указано: «ЛДПР — умеренно центристская партия, мы ни с левыми и ни с правыми».

Нашли общий язык: Старшая дочь Григория Лепса приняла его 18-летнюю избранницу
Нашли общий язык: Старшая дочь Григория Лепса приняла его 18-летнюю избранницу

Ранее Григорий Лепс поделился с поклонниками неприятной новостью — из-за насыщенного расписания гастролей у него начались проблемы с голосом. Певец рассказал, что ему необходимо существенное время на восстановление, тогда как декабрь уже загружен большим количеством концертов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • лдпр
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar