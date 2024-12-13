Life.ru публикует подлинное удостоверение Григория Лепса, вступившего в ЛДПР
Григорий Лепс стал членом ЛДПР
Российский певец Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс
Life.ru публикует настоящее удостоверение певца Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Ранее в Сети распространили фото фальшивого документа, в котором были сделаны достаточно грубые ошибки.
Настоящее удостоверение Григория Лепса о членстве в ЛДПР. Обложка © Life.ru
Удостоверение выдано на имя Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) Григория Викторовича 13 декабря 2024 года в Московском городском отделении партии, а подписал его лично председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В документе указано: «ЛДПР — умеренно центристская партия, мы ни с левыми и ни с правыми».
Ранее Григорий Лепс поделился с поклонниками неприятной новостью — из-за насыщенного расписания гастролей у него начались проблемы с голосом. Певец рассказал, что ему необходимо существенное время на восстановление, тогда как декабрь уже загружен большим количеством концертов.