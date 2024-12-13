Суд отправил под домашний арест экс-главу кабмина ДНР Петкуна по делу о хищениях

Столичный Басманный суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения для бывшего главы аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна по обвинению в хищении ассигнований из республиканского бюджета. Об этом заявила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Денис Петкун в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации.

Следствие полагает, что Петкун с сообщниками присвоили ассигнования выделенные в бюджет ДНР. Наказание за вменяемую ему статью предусматривает до десяти лет тюремного заключения.