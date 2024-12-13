Суд отправил под домашний арест экс-главу кабмина ДНР Петкуна по делу о хищениях
Столичный Басманный суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения для бывшего главы аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна по обвинению в хищении ассигнований из республиканского бюджета. Об этом заявила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Денис Петкун в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации.
Следствие полагает, что Петкун с сообщниками присвоили ассигнования выделенные в бюджет ДНР. Наказание за вменяемую ему статью предусматривает до десяти лет тюремного заключения.
Ранее стали известны приговоры для бывшего заместителя гендиректора ООО «Атлас» Дмитрия Пипко и бывшего генерального директора ООО «М-Строй» Андрея Епифанцева. Они получили семь лет и три года лишения свободы соответственно за присвоение средств выделенных на выполнение государственного контракта на сооружение секретных подземных бункеров для Минобороны РФ.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы