Суд вынес сроки фигурантам дела об афере при постройке секретных бункеров МО РФ

Экс-заместитель генерального директора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко и бывший генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев приговорены к семи и трём годам лишения свободы соответственно по делу о хищениях при выполнении госконтракта на постройку секретных подземных бункеров в интересах Минобороны России. Также их обязали выплатить денежные штрафы. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

«Назначить Пипко наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей. Епифанцеву назначить три года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — говорится в вердикте.

При этом прокурор добивался для Пипко 11 лет в колонии и штрафа в миллион рублей с лишением звания майора ВС РФ, а для ветерана сирийской кампании Епифанцева обвинение запрашивало шесть лет колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Оба осуждённых частично признали вину и отчасти возместили нанесённый Минобороны РФ материальный ущерб, общая сумма которого составляла 1 млрд 809 млн 612 тыс. рублей. Также с Пипко взыскали 75 миллионов рублей по иску от Главного управления обустройства войск и 1 миллиард 803 миллиона с обоих фигурантов по иску МО РФ. Имущество обоих общей стоимостью порядка 50 миллионов рублей арестовано.

Суд установил, что Пипко и Епифанцев завышали объёмы закупок и цены на приобретённые материалы и оборудование, которые в реальности не существовали. Опросы свидетелей и результаты экспертиз позволили установить, что фигуранты намеренно уничтожили улики против себя и вывезли все серверы из своих организаций. Установлено, что Пипко перед задержанием сжёг три мобильных телефона в микроволновке.