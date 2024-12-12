Действовал в составе ОПГ: Стало известно, в чём обвиняется главный инвестор «Химок» Садыгов

Бизнесмен Туфан Аллахвердин оглы Садыгов, который является главным инвестором футбольного клуба «Химки», по версии следствия, действовала в составе организованной преступной группы (ОПГ). Это стало известно после заседания Головинского районного суда Москвы, где избрали меру пресечения предпринимателю. Вечером 12 декабря официально стало известно, что Садыгова отправили под домашний арест. Life.ru писал об этом накануне.

Туфан Садыгов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«По версии следствия, Садыгов Т.А. о и иные лица <...> заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Домашний арест в качестве меры пресечения избран на 1 месяц 18 суток. Уточняется, что Садыгов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.