Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси получила травму в Люксембурге

Во время визита в составе американской делегации в Люксембург 84-летняя бывшая спикер Палаты представителей США, депутат Нэнси Пелоси получила травму и была доставлена в местную больницу для обследования. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте политика.

«Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, <...> Пелоси получила травму <...> и была направлена в больницу на обследование», — сказано в публикации.

Травма помешает Пелоси присутствовать на оставшихся по плану мероприятиях делегации. Теперь ей остаётся дожидаться возвращения в Штаты. Подробности инцидента не уточняются.