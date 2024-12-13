Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 18:55

Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси получила травму в Люксембурге

Во время визита в составе американской делегации в Люксембург 84-летняя бывшая спикер Палаты представителей США, депутат Нэнси Пелоси получила травму и была доставлена в местную больницу для обследования. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте политика.

«Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, <...> Пелоси получила травму <...> и была направлена в больницу на обследование», — сказано в публикации.

Травма помешает Пелоси присутствовать на оставшихся по плану мероприятиях делегации. Теперь ей остаётся дожидаться возвращения в Штаты. Подробности инцидента не уточняются.

Нэнси Пелоси призвала увековечить Джо Байдена в камне на горе Рашмор
Нэнси Пелоси призвала увековечить Джо Байдена в камне на горе Рашмор

Кстати, по информации американской прессы, Нэнси Пелоси сыграла решающую роль в отказе действующего главы США Джо Байдена от участия в президентской гонке. Она не делала соответствующих заявлений публично, но кулуарно общалась с бизнесменами и спонсорами Демпартии, чтобы склонить их к своей точке зрения.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kin Cheung

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar