Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси получила травму в Люксембурге
Во время визита в составе американской делегации в Люксембург 84-летняя бывшая спикер Палаты представителей США, депутат Нэнси Пелоси получила травму и была доставлена в местную больницу для обследования. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте политика.
«Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, <...> Пелоси получила травму <...> и была направлена в больницу на обследование», — сказано в публикации.
Травма помешает Пелоси присутствовать на оставшихся по плану мероприятиях делегации. Теперь ей остаётся дожидаться возвращения в Штаты. Подробности инцидента не уточняются.
Кстати, по информации американской прессы, Нэнси Пелоси сыграла решающую роль в отказе действующего главы США Джо Байдена от участия в президентской гонке. Она не делала соответствующих заявлений публично, но кулуарно общалась с бизнесменами и спонсорами Демпартии, чтобы склонить их к своей точке зрения.
ТАСС / AP / Kin Cheung