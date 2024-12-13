Россия на год продлила повышенные пошлины на товары из недружественных стран
Правительство России продлило действие повышенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран до конца 2025 года. Соответствующее решение кабмина было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Это касается, в частности, парфюмерии и косметики, алкогольных напитков, сладостей, аккумуляторов, строительных материалов, оружия и некоторых других товаров. Прежде эти ограничения действовали до 31 декабря 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прежде чем угрожать странам БРИКС пошлинами на товары, новоизбранному президенту США Дональду Трампу следует сначала вернуться в Белый дом и ознакомиться с тем, как позиции доллара были ослаблены. Российский лидер подчеркнул, что предшественники и политические оппоненты Трампа значительно повлияли на подрыв основ валюты.
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