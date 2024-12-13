Кадыров показал уничтожение украинской ДРГ в районе Часов Яра в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе города Часов Яр в ДНР.
На опубликованных в телеграм-канале кадрах работают бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Министерства обороны совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Противника, который надеялся незаметно пройти, засекли в лесном массиве.
Уничтожение украинской ДРГ в районе Часов Яра в ДНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95
В ходе боестолкновения двух солдат ВСУ удалось ликвидировать, одного взять в плен. Им оказался военнослужащий 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ мобилизованный Григорий Кужель. Тот признался, что моральный дух в его подразделении далёк от нормального, а боевые товарищи на фоне тяжёлой обстановки на фронте нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков.
«Я благодарен нашим воинам за эффективную оперативно-боевую деятельность. Так держать!» — заключил Кадыров.
Ранее в США назвали сроки падения Киева перед натиском Российской Армии. По мнению автора текста, без поддержки Вашингтона Незалежная может и вовсе остаться без средств ПВО к 2026 году.
Telegram / Kadyrov_95