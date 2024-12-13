Кадыров показал уничтожение украинской ДРГ в районе Часов Яра в ДНР

На опубликованных в телеграм-канале кадрах работают бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Министерства обороны совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Противника, который надеялся незаметно пройти, засекли в лесном массиве.

В ходе боестолкновения двух солдат ВСУ удалось ликвидировать, одного взять в плен. Им оказался военнослужащий 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ мобилизованный Григорий Кужель. Тот признался, что моральный дух в его подразделении далёк от нормального, а боевые товарищи на фоне тяжёлой обстановки на фронте нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков.