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Регион
13 декабря, 19:34

Кадыров показал уничтожение украинской ДРГ в районе Часов Яра в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе города Часов Яр в ДНР.

На опубликованных в телеграм-канале кадрах работают бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Министерства обороны совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Противника, который надеялся незаметно пройти, засекли в лесном массиве.

Уничтожение украинской ДРГ в районе Часов Яра в ДНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

В ходе боестолкновения двух солдат ВСУ удалось ликвидировать, одного взять в плен. Им оказался военнослужащий 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ мобилизованный Григорий Кужель. Тот признался, что моральный дух в его подразделении далёк от нормального, а боевые товарищи на фоне тяжёлой обстановки на фронте нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков.

«Я благодарен нашим воинам за эффективную оперативно-боевую деятельность. Так держать!» — заключил Кадыров.

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Telegram / Kadyrov_95

Артур Лапсаков
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