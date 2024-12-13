В Москве скончалась одна из старейших жительниц города. Анне Ивановне Дмитриевой, проживавшей в районе Перово, было 108 лет. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Горожанка вела активный образ жизни и до 96 лет делала зарядку и ежедневно гуляла на свежем воздухе. В ночь с 11 на 12 декабря её не стало. Анну Ивановну рано утром пришла проведать её 69-летняя дочь. Женщина подумала, что мать спит и коснулась её, однако тело было холодным. Тогда она попробовала измерить пульс и послушать дыхание, но родительница уже не подавала признаков жизни.

В годы Великой Отечественной войны Анна Ивановна помогала военным, за что позже была награждена медалями. До 96 лет она жила в частном доме в деревне в Подмосковье. Родные рассказали, что женщина каждый день делала зарядкеу и ходила на пешие прогулки вокруг дома. Затем родственники забрали её в Москву из-за опасений, что она может себя травмировать.