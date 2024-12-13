Президент Чехии подписал реформу о повышении пенсионного возраста до 67 лет
Президент Чехии Петр Павел подписал реформу, которая поднимает пенсионный возраст в стране до 67 лет. Об этом сообщает издание České noviny.
«Правительство при создании реформы прислушалось к призывам и доводам демографов и экономистов, по мнению которых нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств», — говорится в материале.
Реформа подразумевает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Он будет повышаться на два месяца в год для мужчин и на четыре месяца — для женщин. В 67 лет на заслуженный отдых будут выходить люди, родившиеся после 1988 года.
Ранее Life.ru рассказывал о решении властей Китая повысить пенсионный возраст. Это произошло в стране впервые с конца 1970-х. Реформа будет проводиться поэтапно в течение 15 лет.
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