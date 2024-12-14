В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
На юге Украины в Одессе произошёл взрыв, о чём сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале. По его словам, взрыв был отчётливо слышен в городе.
Перед инцидентом в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует также в Киеве и ещё в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую.
Ранее в Одессе местные жители перекрыли дорогу в городе из-за принудительной мобилизации, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования. Перекрытие дорог началось после того, как сотрудники ТЦК начали останавливать автомобили с использованием специальных устройств, называемых «ежами». В одной из такой машин находились мужчина с пожилой матерью, но это не остановило военкомов от попытки мобилизовать его. Тогда мать, чтобы защитить сына, перекрыла дорогу.
Kandinsky / Life.ru