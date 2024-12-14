В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

На юге Украины в Одессе произошёл взрыв, о чём сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале. По его словам, взрыв был отчётливо слышен в городе.

Перед инцидентом в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует также в Киеве и ещё в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую.