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13 декабря, 21:49

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

На юге Украины в Одессе произошёл взрыв, о чём сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале. По его словам, взрыв был отчётливо слышен в городе.

Перед инцидентом в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует также в Киеве и ещё в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую.

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Ранее в Одессе местные жители перекрыли дорогу в городе из-за принудительной мобилизации, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования. Перекрытие дорог началось после того, как сотрудники ТЦК начали останавливать автомобили с использованием специальных устройств, называемых «ежами». В одной из такой машин находились мужчина с пожилой матерью, но это не остановило военкомов от попытки мобилизовать его. Тогда мать, чтобы защитить сына, перекрыла дорогу.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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