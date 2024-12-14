Пережившего остановку сердца футболиста «Фиорентины» Бове выписали из больницы
Эдоардо Бове. Обложка © Х / Football Italia
Футболиста итальянской «Фиорентины» Эдоардо Бове, который пережил остановку сердца во время игры, выписали из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во вторник спортсмен перенёс операцию по установке дефибриллятора. В соответствии с регламентом Серии А, Бове не сможет играть в матчах чемпионата Италии до тех пор, пока с момента имплантации устройства не пройдёт хотя бы шесть месяцев.
Напомним, 1 декабря полузащитник потерял сознание в первом тайме матча против «Интера» и был срочно госпитализирован после оказания помощи на поле. 22-летний итальянец играет за «Фиорентину» на правах аренды, но принадлежит столичной «Роме». В текущем сезоне он провёл 11 матчей в Серии А, забив один гол и сделав три результативные передачи.