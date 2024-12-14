Пережившего остановку сердца футболиста «Фиорентины» Бове выписали из больницы

Футболиста итальянской «Фиорентины» Эдоардо Бове, который пережил остановку сердца во время игры, выписали из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во вторник спортсмен перенёс операцию по установке дефибриллятора. В соответствии с регламентом Серии А, Бове не сможет играть в матчах чемпионата Италии до тех пор, пока с момента имплантации устройства не пройдёт хотя бы шесть месяцев.