Серебряков за год погонял по Москве на Land Rover на 41 тысячу рублей штрафов
SHOT: Алексей Серебряков насобирал штрафов на 41 тысячу рублей за 2024 год
Российский актёр Алексей Серебряков насобирал за уходящий 2024 год 41 тысячу рублей автомобильных штрафов. Об этом сообщает SHOT.
По дорогам Москвы артист передвигается на Land Rover Discovery и регулярно нарушает ПДД. Так, Серебряков превышал скорость, ездил без ремня безопасности, не платил за платную парковку и гонял по обочине.
Land Rover Discovery актёра Алексея Серебрякова. Фото © Telegram / SHOT
Большую часть штрафов он уже погасил, сейчас остался лишь один — за неоплаченный проезд по платной дороге.
Недалеко от Серебрякова находится и его партнёр по фильму «Анора» Юра Борисов. Номинированный на «Золотой глобус» актёр имеет за собой 51 штраф за нарушение ПДД общей суммой почти на 100 тысяч рублей.