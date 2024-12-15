Серебряков за год погонял по Москве на Land Rover на 41 тысячу рублей штрафов

Российский актёр Алексей Серебряков насобирал за уходящий 2024 год 41 тысячу рублей автомобильных штрафов. Об этом сообщает SHOT.

По дорогам Москвы артист передвигается на Land Rover Discovery и регулярно нарушает ПДД. Так, Серебряков превышал скорость, ездил без ремня безопасности, не платил за платную парковку и гонял по обочине.

Land Rover Discovery актёра Алексея Серебрякова. Фото © Telegram / SHOT

Большую часть штрафов он уже погасил, сейчас остался лишь один — за неоплаченный проезд по платной дороге.