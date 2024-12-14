Московские мужчины увлеклись шрамированием, чтобы выглядеть брутально и устрашающе

В Москве резко вырос спрос на шрамирование — модную процедуру, которая позволяет оставить шрам для большей брутальности. По данным SHOT, за последний год число клиентов выросло на 20%, а большая часть из них — мужчины.

Процедура шрамирования появилась ещё 15 лет назад, однако за последние пару лет популярность оставить себе шрам возросла. Шрамирование бывает в виде узоров на теле, имитации хирургических шрамов или следов холодного оружия.

Основная масса клиентов — мужчины от 25 лет, которые хотят выглядеть устрашающе, чтобы при виде брутального шрама гопник сразу отошёл в сторону. Больше всего популярно именно создание естественных шрамов, а не узоров. Стоимость такой процедуры начинается от 10 000 рублей, а средняя стоимость 1 см пореза — от 2500. После процедуры многие из клиентов скрывают, что шрам — работа специальных мастеров.

Процедура может добавить не только крутости, но и болезней или же порезанных лицевых нервов, которые нарушают мимику. Специализированные салоны вправе отказать бруталам с проблемами со здоровьем, аллергией и проблемой с психикой. Так что надо будет иметь под рукой справочку из психдиспансера вместе с анализом крови и отрицательным тестом на ВИЧ.