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14 декабря, 16:02

Московские мужчины увлеклись шрамированием, чтобы выглядеть брутально и устрашающе

SHOT: В Москве за год на 20% выросло число клиентов на процедуру шрамирования

В Москве резко вырос спрос на шрамирование — модную процедуру, которая позволяет оставить шрам для большей брутальности. По данным SHOT, за последний год число клиентов выросло на 20%, а большая часть из них — мужчины.

Процедура шрамирования появилась ещё 15 лет назад, однако за последние пару лет популярность оставить себе шрам возросла. Шрамирование бывает в виде узоров на теле, имитации хирургических шрамов или следов холодного оружия.

Основная масса клиентов — мужчины от 25 лет, которые хотят выглядеть устрашающе, чтобы при виде брутального шрама гопник сразу отошёл в сторону. Больше всего популярно именно создание естественных шрамов, а не узоров. Стоимость такой процедуры начинается от 10 000 рублей, а средняя стоимость 1 см пореза — от 2500. После процедуры многие из клиентов скрывают, что шрам — работа специальных мастеров.

Россиянки начали массово замазывать свои залысины с помощью татуажа
Россиянки начали массово замазывать свои залысины с помощью татуажа

Процедура может добавить не только крутости, но и болезней или же порезанных лицевых нервов, которые нарушают мимику. Специализированные салоны вправе отказать бруталам с проблемами со здоровьем, аллергией и проблемой с психикой. Так что надо будет иметь под рукой справочку из психдиспансера вместе с анализом крови и отрицательным тестом на ВИЧ.

Ранее россиянам рассказали об эффективности известной советской процедуры — лечении банками. Современные исследования подтверждают эффективность баночного массажа в лечении различных заболеваний, таких как боли в пояснице и заболевания шейного отдела позвоночника. Однако проводить процедуру самостоятельно рекомендуется с осторожностью, предпочтительно используя силиконовые или резиновые банки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Faces Portrait

Артур Лапсаков
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