В России растёт число «одноразовых пациентов», игнорирующих повторный приём у врачей
SHOT: Больше 70% россиян игнорируют повторные визиты к врачу
Мужчина на приёме у врача. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background
В России наблюдается рост числа «одноразовых пациентов». Более 70% людей, обращающихся в клиники, не возвращаются для дальнейшего лечения, пишет SHOT.
Ситуация складывается следующим образом: пациенты приходят с различными заболеваниями, врачи назначают предварительное лечение, и после улучшения состояния многие забывают о необходимости повторного визита. По данным платформы «МедФлекс», количество таких пациентов ежегодно увеличивается на 5–7%.
Причины этого явления разнообразны. Некоторые пациенты не хотят тратить деньги на повторный приём. В 2024 году цены на услуги частных врачей выросли на 500–1000 рублей. Кроме того, теперь пациенты часто обращаются сразу в три-четыре учреждения вместо одного. Также не стоит забывать о человеческой природе: как только становится легче, многие просто забывают о необходимости повторного обращения.
Ранее Life.ru рассказывал, что больше всего россияне не любят ходить к стоматологам. Врачей этой специальности назвал каждый третий участник опроса. Второй «нелюбимый» врач у граждан — гинеколог/уролог, а третий — проктолог. Также в антитопе оказались гастроэнтерологи, офтальмологи, дерматологи и кардиологи.