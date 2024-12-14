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Регион
14 декабря, 06:03

Во Франции заявили о новой тактике Армии России на СВО

Le Figaro: ВСУ не могут сдерживать наступление российских войск

Украинские ВС лишены возможности остановить уверенное наступление российских войск. О новой фазе конфликта на Украине пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на источник в армии Франции.

Собеседник издания рассказал, что ВСУ не могут вылезти из ямы, созданной дефицитом ресурсов и отсутствием ротации. Дела порой настолько плохи, что украинским солдатам приходится обороняться без фортификаций, на возведение которых у них нет ни времени, ни ресурсов.

«Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком», — сообщил источник.

Армия России умело пользуется преимуществами, которые даёт украинский ландшафт, состоящий в основном из степи. Это позволяет военным засекать и уничтожать технику противника, пока она находится «на ладони». Таким образом, удаётся замечать любые скопления сил на поле боя.

«Русские атакуют малыми штурмовыми группами, распознают украинские позиции, бомбят и начинают по новой. На русских играют и начавшийся зимний период, и широкие украинские степи, в которых разворачиваются бои. У украинцев почти не остаётся запасных вариантов», — указали авторы.

ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами
ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами

Российская армия катком проходит по ВСУ, отбивая у боевиков один посёлок за другим. Всего за неделю ВС РФ удалось освободить семь населённых пунктов. По одному на каждый день недели. В ДНР, к примеру, были освобождены Жёлтое, Берестки, Заря, Благодатное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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