Во Франции заявили о новой тактике Армии России на СВО

Украинские ВС лишены возможности остановить уверенное наступление российских войск. О новой фазе конфликта на Украине пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на источник в армии Франции.

Собеседник издания рассказал, что ВСУ не могут вылезти из ямы, созданной дефицитом ресурсов и отсутствием ротации. Дела порой настолько плохи, что украинским солдатам приходится обороняться без фортификаций, на возведение которых у них нет ни времени, ни ресурсов.

«Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком», — сообщил источник.

Армия России умело пользуется преимуществами, которые даёт украинский ландшафт, состоящий в основном из степи. Это позволяет военным засекать и уничтожать технику противника, пока она находится «на ладони». Таким образом, удаётся замечать любые скопления сил на поле боя.

«Русские атакуют малыми штурмовыми группами, распознают украинские позиции, бомбят и начинают по новой. На русских играют и начавшийся зимний период, и широкие украинские степи, в которых разворачиваются бои. У украинцев почти не остаётся запасных вариантов», — указали авторы.