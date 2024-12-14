Хвосты и головы в котёл! Как сварить уху из дикой рыбы по рецепту МЧС

«Русская зима» — это даже не про время года, а про образ жизни. Если, выбираясь на улицу, вы слышите, как от холода стучат кости, значит необходимо перестроить организм на зимний лад. Ключевую роль здесь играет питание. К примеру, хорошим подспорьем для противостояния морозам станет уха, рецептом которой поделился в телеграм-канале МЧС начальник пожарно-спасательной части №7 по г. Москве Андрей Лазовский.

Рецепт ухи из форели. Фото © Telegram / МЧС России

Нам понадобится: Рыба. На видео используется форель, но подойдёт любая;

Свежие овощи: картофель, лук, морковь, зелень;

Приправы по вкусу;

Сливки.

Заранее подготовленный суповой набор для бульона закидывается в кастрюлю на 30-40 минут вариться. В это время можно заняться главным ингредиентом — рыбой. Её необходимо нарезать на порционные кусочки, а затем отложить в сторону — она понадобится в конце. Всё, что осталось от рыбы, можно также отправить вариться в общий котёл.

По готовности бульон необходимо процедить, а затем можно приниматься за зажарку. Когда она будет готова, к ней добавляется бульон и картошка. Затем в это потрясающее вкуснопахнущее варево отправляются кусочки рыбы, которые мы подготовили ранее. Далее всё это нужно оставить вариться на 20 минут, после чего можно будет влить туда сливки и украсить блюдо зеленью. Теперь можно подавать к столу.