Как сделать сыр в домашних условиях всего за 2 часа: простые и дешёвые способы Как приготовить сыр дома, простые рецепты домашнего сыра из молока, кефира или творога, какой сыр можно приготовить дома, рассказывает Life.ru. 12 декабря, 21:55 Как сделать сыр своими руками. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, Pixel-Shot

Что нужно, чтобы приготовить сыр в домашних условиях? Качественные и свежие ингредиенты, строгое соблюдение рецептуры и терпение. Пытливые хозяйки вовсю охотятся в Сети на рецепты домашних сыров, ведь приготовление этого деликатеса на скорую руку стало настоящим трендом, особенно в преддверии новогодних застолий. Домашнее сыроварение было популярным в кризисные 1990-е, тогда эта мода была обусловлена желанием сэкономить. Цены на сыр растут и сейчас, например, по сообщению Росстата, за ноябрь 2024 года он взлетел в цене на 1,3%. Но в основном в наши дни люди хотят делать сыр и другие деликатесы самостоятельно из-за недоверия производителям и моды на различные хобби. Бывает, что современные сыроварни используют для приготовления продукта не цельное, а сухое молоко. Поэтому приготовление сыра дома может стать способом есть натуральный и проверенный продукт. Для простоты сравнения Life.ru собрал лайфхаки и рецепты домашних сыров и сырных продуктов в одном материале.

Домашний сыр

Рецепт домашнего сыра из простых ингредиентов. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Домашний сыр — это натуральный продукт, который готовится самостоятельно из доступных ингредиентов. Его основа — молоко, творог или кефир, а также соль, сметана и яйца. Возможность сделать сыр дома позволяет создать продукт без консервантов и искусственных добавок, который будет полностью соответствовать вашим вкусовым предпочтениям.

Виды сыра

Существует множество видов сыра, которые можно сделать самостоятельно. Самые популярные виды домашнего сыра — те, что не имеют сложностей при готовке и большого числа ингредиентов:

Мягкие сыры. Это сливочные и творожные сыры с нежной текстурой. Вполне подойдут для бутербродов, десертов и закусок. Полутвёрдые сыры. Они плотнее и могут использоваться для нарезки, запеканок и подачи на праздничный стол. Кисломолочные сыры. Готовятся из кефира или йогурта. Они богаты пробиотиками, что делает их полезными для здоровья.

Что понадобится для приготовления

Для любого домашнего сыра потребуется кастрюля из нержавеющей стали или ёмкость с эмалью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maurizio Milanesio

Перед тем как самому начать делать сыр дома, нужно не только приобрести продукты, но и подготовить приспособления и посуду. Рецептов домашнего сыра много, но почти все они основаны на похожих принципах. Для любого домашнего сыра потребуется кастрюля из нержавеющей стали или ёмкость с эмалью. Не рекомендуется использовать посуду из алюминия.

В продаже сейчас появились современные домашние сыроварни, но опытные хозяйки могутпредлагают начать именно с кастрюль — так проще понять и прочувствовать всю магию превращения молочных продуктов в сыр. Также для сыроварения дома потребуется термометр, с помощью которого можно будет определять температуру промежуточного сырья. Часто при приготовлении сыра требуется отжать полуфабрикат, слить с него воду, поэтому хозяйкам в этом процессе пригодится шумовка или дуршлаг.

Некоторые способы приготовления сыра предполагают сворачивание массы в марлю и постановку полуфабриката под пресс. В качестве пресса или груза можно использовать банку с водой. Конечно, как и в любой готовке, при создании сырного продукта не обойтись без ножей, разделочных досок, мисок и половников. Более опытным домашним сыроварам пригодятся не только обычные продукты, но и разные добавки и специи, с которыми можно экспериментировать при варке сыров.

Сыр из молока

Рецепт сыра из молока. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Этот вариант считается классикой домашнего сыроварения, ведь освоить его могут даже новички. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты: молоко — 2 л сметана — 200 г яйца — 2 шт. соль — 1 ч.л.

Приготовление: нужно влить молоко в кастрюлю и нагревать на среднем огне, важно не доводить жидкость до кипения. Затем в другой ёмкости нужно смешать сметану, яйца и соль и влить в разогретое молоко в кастрюле, постоянно помешивая. Через несколько минут в жидкости начнёт отделяться сыворотка. Нужно собрать эту массу, отжать её через марлю и уложить сыр под пресс на 1–2 часа. Благодаря этим манипуляциям сыр станет нужной формы и будет достаточно плотным для нарезания.

Сыр из творога

Просто рецепт сыра из творога. Фото © Freepik / Racool_studio

Сыр из творога — это насыщенный полутвёрдый продукт, который станет отличным дополнением к основным блюдам или закускам. Его можно использовать для намазывания на бутерброды или создания лёгких закусок на шпажках.

Ингредиенты: творог — 1 кг молоко — 500 мл сливочное масло — 50 г сода — 1 ч.л. соль — по вкусу.

Приготовление: налейте в эмалированную кастрюлю молоко и добавьте творог. Желательно, чтобы ингредиенты были с высоким процентом жирности. Нагревайте массу на слабом огне, пока не начнёт отделяться сыворотка, и процедите полуфабрикат через марлю. Тщательно отожмите. Затем растопите масло в кастрюле, добавьте творог, соду и соль. Перемешивайте на медленном огне, пока масса не станет однородной. Выложите сыр в форму, охладите и дайте ему настояться 2–3 часа.

Сыр из кефира

Сыр из кефира — это лёгкий и полезный продукт, подходящий людям, придерживающимся принципов здорового питания. Он готовится быстро, а результат порадует нежной текстурой.

Ингредиенты:

кефир — 1 л

соль — 1 ч.л.

Приготовление: кефир налейте в кастрюлю и нагревайте на слабом огне. После того как начнёт отделяться сыворотка, снимите с плиты и процедите массу через марлю. Добавьте соль, перемешайте и оставьте под прессом на 1 час.

Приготовление сыра с заквасками

Способ приготовления домашнего сыра при помощи заквасок и ферментов — задача с повышенным уровнем сложности. Фото © Freepik

Для тех хозяек, кто уже освоил простые рецепты с привычными ингредиентами и кому скучно готовить несложные домашние сыры, есть вариант с приготовлением сыра с использованием заквасок и ферментов. Это более сложный и трудозатратный вариант, но от того и более интересный. Чтобы сделать такой сыр, нужно подготовить молоко, закваску кисломолочных бактерий и молокосвёртывающий фермент. Такие ферменты продаются в розничных магазинах и на маркетплейсах и вполне доступны для покупки. Сначала молоко пастеризуют.

Для этого его нагревают до 60 градусов и держат на таком уровне температуры в течение получаса. Затем в жидкость нужно добавить закваску, фермент для свёртывания молока и хлористый кальций (пищевую добавку Е509). Он нужен для восстановления кальция в молоке, утерянного в процессе пастеризации. Сычужный фермент (коагулянт) придаёт сыру единую текстуру сгустка, что важно для некоторых видов сыров. Способ приготовления домашнего сыра при помощи заквасок и ферментов — задача с повышенным уровнем сложности, но её также реально решить, строго соблюдая рецептуру.

Секреты приготовления домашнего сыра

Для готовки сыра дома нужно использовать наиболее жирное молоко и творог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slavica Stajic

Рецепты простого домашнего сыра доступны любой хозяйке и не требуют много времени и усилий. Но даже у них есть тонкости, которые нужно соблюдать. Почти во всех из этих рецептов есть рекомендация не греть исходные продукты на сильном огне: высокая температура может испортить консистенцию. Для готовки сыра дома нужно использовать наиболее жирное молоко и творог. Эти продукты должны быть свежими, ведь это главные ингредиенты, от которых зависит вкус вашего домашнего деликатеса. Также важно дать сыру настояться. Чем дольше он находится под прессом, тем плотнее и качественнее будет текстура конечного продукта.

Распространённая ошибка начинающих сыроваров — не дать сыру отлежаться после приготовления. Процесс формования и затвердевания очень важен для этого продукта. Но и оставлять сыр без употребления надолго тоже не стоит — он может банально испортиться и стать слишком твёрдым. Некоторые взыскательные хозяйки советуют использовать для приготовления домашнего сыра только фермерское сегодняшнее молоко, но опыт многих показывает, что и магазинное вполне годится для сырных экспериментов.

Авторы Антон Плотников