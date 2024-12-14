Кокаинового барона под конвоем привезли в Москву после 8 лет в бегах

В Москву из Колумбии под конвоем привезли наркоторговца Карлоса Мунозу. Восемь лет назад он бежал из России, сообщает Генпрокуратура страны.

В Москву прилетел обвиняемый в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию Карлос Муноз. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Спустя восемь лет после побега из России, когда силовики раскрыли международную группу наркоторговцев, её организатор вернулся в Москву под конвоем», — сообщили в ведомстве.

Колумбия впервые выдала России своего гражданина для привлечения к уголовной ответственности. Задержанного обвиняют в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. Генпрокуратура назвала его организатором международной группы наркоторговцев.