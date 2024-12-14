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14 декабря, 08:31

Военный городок для многонациональной боевой группы НАТО построят в Болгарии

На юго-востоке Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Учебные и спортивные сооружения будут расположены в Кабильском военном округе, недалеко от города Ямбол, заявил министр обороны технического правительства Атанас Запрянов.

«Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе — ред.)», — сообщил в парламенте министр обороны.

Все боеприпасы, предназначенные для использования, будут храниться на складах, расположенных «за пределами населённых пунктов и казарменных территорий». В военном же городке будут казармы для размещения военных и их подготовки, а также спортивные сооружения для поддержания физической формы.

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Ранее стало известно, что Североатлантический альянс создаст ещё 49 боеспособных бригад. В каждой будет по пять тысяч человек. Помимо этого НАТО сообщила об увеличение количества подразделений ПВО: с 293 до 1467. Такие решения были приняты из «угроз» альянсу от России.

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U.S. Department of Defense (DoD)

Наталья Афонина
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