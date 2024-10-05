НАТО для «защиты» от России создаст ещё 49 боеспособных бригад

НАТО планирует создать дополнительно 49 боеспособных бригад численностью по пять тысяч человек каждая. Таким образом, общее количество подразделений составит 131, сообщает Welt со ссылкой на ещё не опубликованные документы Североатлантического альянса.

«Хотя в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боеспособные бригады, то в будущем их число должно быть доведено до 131. Это означает создание дополнительно 49 крупных соединений, которые в бундесвере насчитывают примерно по пять тысяч военнослужащих», — пишет немецкое издание, ссылаясь на документы, представленные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.