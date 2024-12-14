Убийца женщины-водителя BlaBlaCar оказался серийным маньяком, ему светит пожизненное

Чикирёв был приговорён к 25 годам за решёткой в знаменитой тюрьме для особо опасных преступников. После задержания Чекист признался, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот собственноручно убил. Вот такая лав-стори.

С Чекистом неоднократно работали специалисты поле того, как он был задержан. Если коротко, — обследования показывали, что он псих. У него обнаружили смешанное расстройство личности: сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать. На лечение его решили не отправлять, оставив гнить на нарах. Спустя шесть лет такого увлекательного времяпрепровождения он вдруг начал откровенничать, рассказывая о других своих зверских убийствах, чтоб его ещё потаскали по судам для разнообразия. На данный момент он сообщил о ещё четырёх жертвах, с которыми он расправился с 2003 по 2004 год.