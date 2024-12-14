Убийца женщины-водителя BlaBlaCar оказался серийным маньяком, ему светит пожизненное
Убийца женщины-водителя BlaBlaCar признался ещё в четырёх расправах
Виталий Чикирёв. Фото © СКР
Виталий Чикирёв по прозвищу Чекист, убивший женщину-водителя BlaBlaCar, оказался маньяком-серийником. Он признался ещё в четырёх убийствах, доведя таким образом общее количество до 6. Сейчас преступник мотает срок во Владимирском централе. Об этом сообщает SHOT.
Чикирёв был приговорён к 25 годам за решёткой в знаменитой тюрьме для особо опасных преступников. После задержания Чекист признался, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот собственноручно убил. Вот такая лав-стори.
С Чекистом неоднократно работали специалисты поле того, как он был задержан. Если коротко, — обследования показывали, что он псих. У него обнаружили смешанное расстройство личности: сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать. На лечение его решили не отправлять, оставив гнить на нарах. Спустя шесть лет такого увлекательного времяпрепровождения он вдруг начал откровенничать, рассказывая о других своих зверских убийствах, чтоб его ещё потаскали по судам для разнообразия. На данный момент он сообщил о ещё четырёх жертвах, с которыми он расправился с 2003 по 2004 год.
Теперь ему светит пожизненное лишение свободы. К делам об убийствах плюсом добавилась статья за незаконное хранение оружия.
Напомним, что Виталий Чикирёв был задержан в 2018 году по подозрению в причастности к исчезновению директора двух ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Она перестала выходить на связь после поездки из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным в сервисе BlaBlaCar. Чекист признал вину и показал спрятанное тело. Позднее следствие выявило ещё один эпизод с его участием. Тогда он напал на женщину, попытавшись её изнасиловать. В итоге его приговорили к 25 годам лишения свободы.