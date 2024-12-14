В Киеве сработала воздушная тревога и через 7 минут охватила всю Украину
Во всех регионах Украины сработала воздушная тревога. Сначала сигнал прозвучал в Киеве, а затем в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях. Сирена завыла в 10:22 (по Москве) и через семь минут охватила всю Украину. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения.
Дольше всего воздушная сирена работала в Киеве. В местных пабликах горожане пишут, что слышны взрывы в пригородах украинской столицы. Официально власти Незалежной пока не комментировали возможные разрушения от прилётов.
Накануне сообщалось, что взрывы снова прогремели в Одессе и на всём юге Украины на фоне действующей по всей стране воздушной тревоги. Предположительно, одной из целей могла стать подстанция. Украинские власти предупредили об отключениях света.
freepik / evening-tao