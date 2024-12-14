«Удары возмездия» настигли три замаскированных опорника ВСУ с диверсантами под Курском

В Курской области бойцы Росгвардии продолжают доблестно выполнять свой долг и ликвидировать украинских военных. Так, за сутки удалось обнаружить замаскированные позиции противника и открыть по ним огонь на уничтожение. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Работа по уничтожению ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия

«Военнослужащие спецподразделений группировки войск (сил) Росгвардии совместно с Минобороны России выявили замаскированные позиции украинских боевиков и в ходе огневого налёта ликвидировали более 30 националистов, а также технику и вооружение ВСУ», — говорится в тексте.

Используя FPV-дроны, танки и артиллерию росгвардейцы уничтожила три опорных пункта и два расчёта противника. Также поражена техника ВСУ, в том числе 120-мм и 82-мм миномёты с полным боекомплектом.