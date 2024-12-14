«Удары возмездия» настигли три замаскированных опорника ВСУ с диверсантами под Курском
Росгвардия за сутки уничтожила более 30 бойцов и 2 миномёта ВСУ под Курском
В Курской области бойцы Росгвардии продолжают доблестно выполнять свой долг и ликвидировать украинских военных. Так, за сутки удалось обнаружить замаскированные позиции противника и открыть по ним огонь на уничтожение. Об этом рассказали в самом ведомстве.
Работа по уничтожению ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия
«Военнослужащие спецподразделений группировки войск (сил) Росгвардии совместно с Минобороны России выявили замаскированные позиции украинских боевиков и в ходе огневого налёта ликвидировали более 30 националистов, а также технику и вооружение ВСУ», — говорится в тексте.
Используя FPV-дроны, танки и артиллерию росгвардейцы уничтожила три опорных пункта и два расчёта противника. Также поражена техника ВСУ, в том числе 120-мм и 82-мм миномёты с полным боекомплектом.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери украинских войск в Курской области превысили 40 тысяч военных. Также российские войска подбили в большом количестве вражескую технику: 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 ББМ, 308 орудий артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS американского производства).
Telegram / Росгвардия