Украина принудительно отправила на фронт психически больного мужчину, который, в итоге, попал в плен российский армии в Курской области. Об этом рассказал боец ВСУ Виталий Мухин и российский морпех, который первым обнаружил «человека дождя» на передовой.

Страдающего психическим расстройством 49-летнего Дмитрия Игнатенко похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Кировской области. В итоге мужчину отправили в штурмовики и он оказался в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Наши парни нашли Игнатенко в блиндаже, когда тот вжимался в стену, перебирал руками и постоянно покачивался вперёд и назад. Российский боец решил, что солдат контужен, но потом понял, что дело не в этом.

«Он очень плохо говорит, долго думает, и прежде чем что-то сказать, он прокручивает это в голове, шёпотом про себя проговаривает, потом повторяет. От этого кажется, что он разговаривает сам с собой», — рассказал Мухин.