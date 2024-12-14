Шептал и раскачивался: Российский морпех пленил «человека дождя» в блиндаже ВСУ
Российский морпех взял в плен «человека дождя» из ВСУ в Курской области
Украина принудительно отправила на фронт психически больного мужчину, который, в итоге, попал в плен российский армии в Курской области. Об этом рассказал боец ВСУ Виталий Мухин и российский морпех, который первым обнаружил «человека дождя» на передовой.
Страдающего психическим расстройством 49-летнего Дмитрия Игнатенко похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Кировской области. В итоге мужчину отправили в штурмовики и он оказался в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Наши парни нашли Игнатенко в блиндаже, когда тот вжимался в стену, перебирал руками и постоянно покачивался вперёд и назад. Российский боец решил, что солдат контужен, но потом понял, что дело не в этом.
«Он очень плохо говорит, долго думает, и прежде чем что-то сказать, он прокручивает это в голове, шёпотом про себя проговаривает, потом повторяет. От этого кажется, что он разговаривает сам с собой», — рассказал Мухин.
Напомним, что на Украине ежедневно сотрудники ТЦК без каких-либо оснований забирают мужчин и отправляют их на фронт. Недавно Life.ru рассказал об одной из жертв киевских стражей. Мужчина спасался от ТЦК, которые устроили за ним погоню. Украинец настырно убегал от сотрудников и на помощь ему пришёл автомобиль, который притормозил рядом. Недолго думая мужчина сел в машину, после чего авто сорвалось с места.
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