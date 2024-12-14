Смена командующего группировкой ВСУ «Донецк» является символичной. Она связана с тяжёлым положением украинских войск, заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Срочная смена командующего группировкой ВСУ «Донецк» символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжёлое положение, сложившиеся для украинских боевиков на Красноармейском и Кураховском направлениях», — сказал он.

По мнению Рогова, смена Луценко на Тарнавского всё равно, что менять шило на мыло. Такая спешная отставка связана с прорывом нашей армии к Красноармейск (украинское название — Покровск) и окружением частей ВСУ под Курахово, считает эксперт.