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14 декабря, 09:57

Чёрный дым и огонь до небес: Во Фрязине полыхает новостройка

Многоэтажный дом загорелся в подмосковном Фрязине

Пожар во Фрязине. Фото © Telegram / Подслушано Фрязино

Пожар во Фрязине. Фото © Telegram / Подслушано Фрязино

В городе Фрязино Московской области загорелась недавно построенная многоэтажка. Об этом сообщает 360.ru.

Пожар с разных ракурсов. Видео © Telegram / Подслушано Фрязино

На кадрах заметно, как всё здание окутывают чёрные густые клубы дыма. Также горит что-то в мусорном баке, стоящем рядом с домом. На месте уже работают пожарные.

«Во Фрязине, на пересечении улиц Советская и Центральная, горит кровля многоэтажки на 250 квадратах», – уточнили в региональном управлении МЧС.

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Ранее в Комсомольском округе Чувашии пожарные ликвидировали возгорание на мясоперерабатывающем предприятии. Пока здание полыхало, внутри находились семь работников, шесть из которых смогли самостоятельно покинуть цех.

Владимир Озеров
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