Чёрный дым и огонь до небес: Во Фрязине полыхает новостройка

В городе Фрязино Московской области загорелась недавно построенная многоэтажка. Об этом сообщает 360.ru.

Пожар с разных ракурсов. Видео © Telegram / Подслушано Фрязино

На кадрах заметно, как всё здание окутывают чёрные густые клубы дыма. Также горит что-то в мусорном баке, стоящем рядом с домом. На месте уже работают пожарные.

«Во Фрязине, на пересечении улиц Советская и Центральная, горит кровля многоэтажки на 250 квадратах», – уточнили в региональном управлении МЧС.