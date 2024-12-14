Чёрный дым и огонь до небес: Во Фрязине полыхает новостройка
Многоэтажный дом загорелся в подмосковном Фрязине
Пожар во Фрязине. Фото © Telegram / Подслушано Фрязино
В городе Фрязино Московской области загорелась недавно построенная многоэтажка. Об этом сообщает 360.ru.
Пожар с разных ракурсов. Видео © Telegram / Подслушано Фрязино
На кадрах заметно, как всё здание окутывают чёрные густые клубы дыма. Также горит что-то в мусорном баке, стоящем рядом с домом. На месте уже работают пожарные.
«Во Фрязине, на пересечении улиц Советская и Центральная, горит кровля многоэтажки на 250 квадратах», – уточнили в региональном управлении МЧС.
Ранее в Комсомольском округе Чувашии пожарные ликвидировали возгорание на мясоперерабатывающем предприятии. Пока здание полыхало, внутри находились семь работников, шесть из которых смогли самостоятельно покинуть цех.