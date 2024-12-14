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Регион
14 декабря, 10:07

МО РФ: ВСУ потеряли до 540 бойцов в зоне ответственности группировки «Запад»

За сутки украинская армия в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад» потеряла до 540 бойцов. Российские военные смогли улучшить своё тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике противника, сообщает Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества», — сказано в сообщении.

Помимо этого, ВС РФ отразили две контратаки подразделений ВСУ. Также киевский режим потерял два бронетранспортёра, четыре пикапа, 12 гаубиц советского и натовского производства и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 200 бойцов и три БМП Bradley
ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 200 бойцов и три БМП Bradley

Ранее сообщалось, что воздушная тревога начала работать во всех регионах Украины. Сигнал охватил Киев, Днепропетровскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Сирена звучала по всей стране семь минут.

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Наталья Афонина
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