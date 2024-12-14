За сутки украинская армия в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад» потеряла до 540 бойцов. Российские военные смогли улучшить своё тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике противника, сообщает Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества», — сказано в сообщении.

Помимо этого, ВС РФ отразили две контратаки подразделений ВСУ. Также киевский режим потерял два бронетранспортёра, четыре пикапа, 12 гаубиц советского и натовского производства и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).