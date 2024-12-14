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14 декабря, 10:37

В Москве задержали американского бизнесмена по запросу Интерпола

«Известия»: В Москве задержали бизнесмена из США, разыскиваемого Интерполом

В Москве задержали американского бизнесмена, который находился в розыске по линии Интерпола за мошенничество. На территории России гражданин США находился законно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По какому конкретно делу американец был объявлен в международный розыск, не уточняется. По данным журналистов, мужчину задержали 12 декабря в Новой Москве, ему 74 года. Информация о задержании предпринимателя передали представителям США.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Иркутской области был задержан иностранец, который находился в розыске Интерпола. Его скрутили за преступление в отношении несовершеннолетней. Мужчину нашли в вахтовом поселении в отдалённой части сибирской тайги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasun Bughdaryan

Наталья Афонина
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