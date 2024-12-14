В Москве задержали американского бизнесмена по запросу Интерпола

В Москве задержали американского бизнесмена, который находился в розыске по линии Интерпола за мошенничество. На территории России гражданин США находился законно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По какому конкретно делу американец был объявлен в международный розыск, не уточняется. По данным журналистов, мужчину задержали 12 декабря в Новой Москве, ему 74 года. Информация о задержании предпринимателя передали представителям США.