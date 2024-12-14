В Курской области восстановят шесть разрушенных ВСУ мостов

В результате вторжения ВСУ в Курскую область шесть мостов оказались полностью разрушены, однако они будут восстановлены. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который раньше был губернатором региона, во время съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия».

«Шесть довольно серьёзных мостов разрушены. Они полностью разрушены, поэтому необходимо будет их восстановить для нормальной жизнедеятельности», — сказал глава министерства.