В Курской области восстановят шесть разрушенных ВСУ мостов
В результате вторжения ВСУ в Курскую область шесть мостов оказались полностью разрушены, однако они будут восстановлены. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который раньше был губернатором региона, во время съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия».
«Шесть довольно серьёзных мостов разрушены. Они полностью разрушены, поэтому необходимо будет их восстановить для нормальной жизнедеятельности», — сказал глава министерства.
Ранее Старовойт сообщил, что все жители курского приграничья будут обеспечены жилищными сертификатами, независимо от степени разрушения их домов. Он подчеркнул, что владельцы земельных участков смогут создавать огороды и строить дачные дома. Министр также отметил, что Россия будет заниматься восстановлением и благоустройством приграничных районов, пострадавших от ВСУ.
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